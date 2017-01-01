Призрачная нить (фильм, 2017) смотреть онлайн
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Сюжет
Тонкая драма Пола Томаса Андерсона об отношениях эксцентричного кутюрье и его музы.
Почти гипнотизирующая операторская работа, саундтрек от гитариста Radiohead Джонни Гринвуда, выдающаяся актерская игра — вот лишь некоторые причины смотреть онлайн картину «Призрачная нить» (2007).
Лондон, 1950-е годы. Известный модельер Рейнольдс Вудкок вместе с сестрой шьет наряды для королевской семьи, звезд кино и светских львиц. Женщины приходят в его жизнь и уходят, но очаровательной официантке Альме неожиданно удается покорить сердце мастера… На что она готова пойти, чтобы сохранить любовь капризного гения?
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Информация
СтранаСША, Великобритания
Качеств�оSD
ЖанрыИсторические, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
- Режиссёр
Пол
Томас Андерсон
- ДДАктёр
Дэниэл
Дэй-Льюис
- ВКАктриса
Вики
Крипс
- ЛМАктриса
Лесли
Мэнвилл
- КРАктриса
Камилла
Разерфорд
- ДМАктриса
Джина
Макки
- ДГАктёр
Джордж
Глазгоу
- БГАктёр
Брин
Глисон
- ХСАктриса
Харриет
Сэнсом Харрис
- ЛРАктриса
Луиза
Рихтер
- Актриса
Джулия
Дэвис
- Сценарист
Пол
Томас Андерсон
- Продюсер
Пол
Томас Андерсон
- Продюсер
Меган
Эллисон
- АИАктёр дубляжа
Алексей
И�ващенко
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- ДШХудожник
Дэнис
Шнегг
- МБХудожник
Марк
Бриджес
- ДТМонтажёр
Дилан
Тиченор
- Оператор
Пол
Томас Андерсон
- ДГКомпозитор
Джонни
Гринвуд