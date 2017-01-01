Призрачная нить
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Призрачная нить

Призрачная нить (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.12017, Phantom Thread
Драмы, Мелодрамы125 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Тонкая драма Пола Томаса Андерсона об отношениях эксцентричного кутюрье и его музы.

Почти гипнотизирующая операторская работа, саундтрек от гитариста Radiohead Джонни Гринвуда, выдающаяся актерская игра — вот лишь некоторые причины смотреть онлайн картину «Призрачная нить» (2007).

Лондон, 1950-е годы. Известный модельер Рейнольдс Вудкок вместе с сестрой шьет наряды для королевской семьи, звезд кино и светских львиц. Женщины приходят в его жизнь и уходят, но очаровательной официантке Альме неожиданно удается покорить сердце мастера… На что она готова пойти, чтобы сохранить любовь капризного гения?

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Призрачная нить»

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