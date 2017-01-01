Призрачная нить (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Тонкая драма Пола Томаса Андерсона об отношениях эксцентричного кутюрье и его музы.



Почти гипнотизирующая операторская работа, саундтрек от гитариста Radiohead Джонни Гринвуда, выдающаяся актерская игра — вот лишь некоторые причины смотреть онлайн картину «Призрачная нить» (2007).



Лондон, 1950-е годы. Известный модельер Рейнольдс Вудкок вместе с сестрой шьет наряды для королевской семьи, звезд кино и светских львиц. Женщины приходят в его жизнь и уходят, но очаровательной официантке Альме неожиданно удается покорить сердце мастера… На что она готова пойти, чтобы сохранить любовь капризного гения?



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