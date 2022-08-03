Wink
Фильмы
Пристанище

Пристанище (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, La planque
Комедия, Криминал85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Три незадачливых бандита при ограблении банка срывают куш в 45 миллионов евро. Спасаясь от преследования, они находят пристанище в полицейском участке, где их принимают за коллег.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.1 IMDb