Актёры и съёмочная группа фильма «Пристанище»

Режиссёры

Аким Искер

Режиссёр

Актёры

Джалил Насири

АктёрKiko
Жиль Белломи

АктёрGilles
Асен Тити

АктёрTiti
Гийом Вердье

АктёрPera
Самира Лашаб

АктрисаCommandant Lydie Timonet
Биюна

АктрисаLa voyante
Жан Франсуа Кэйри

АктёрFranck Salle
Антуан Баслер

АктёрBertrand Doriano
Марко Локки

АктёрMarco Lefebvre
Али Йайа

АктёрKader

Сценаристы

Джалил Насири

Сценарист

Продюсеры

Калид Бази

Продюсер
Люк Бессон

Продюсер
Джалил Насири

Продюсер

Монтажёры

Жюли Дюпре

Монтажёр

Композиторы

Калид Бази

Композитор