Приключения Тигрули (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.42000, The Tigger Movie
Мультфильм, Комедия74 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Винни Пух, Кролик, Сова, Иа-Иа занимаются приготовлениями к суровой зиме. Но поведение Тигры портит все напрочь. Кролик выгоняет Тигру искать таких же как он. Но Тигра уверен, что он единственный тигр на белом свете. Как бы то ни было, он отправляется на поиски своей семьи.

Страна
США, Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм
Качество
SD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Тигрули»