Приключения Тигрули (фильм, 2000) смотреть онлайн
8.42000, The Tigger Movie
Мультфильм, Комедия74 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Винни Пух, Кролик, Сова, Иа-Иа занимаются приготовлениями к суровой зиме. Но поведение Тигры портит все напрочь. Кролик выгоняет Тигру искать таких же как он. Но Тигра уверен, что он единственный тигр на белом свете. Как бы то ни было, он отправляется на поиски своей семьи.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДФРежиссёр
Джан
Фалкенштейн
- Актёр
Джим
Каммингс
- НХАктёр
Никита
Хопкинс
- КСАктёр
Кен
Сэнсом
- ДФАктёр
Джон
Фидлер
- ПКАктёр
Питер
Каллен
- АСАктёр
Андрэ
Стойка
- КСАктриса
Кэт
Суси
- ТААктёр
Том
Аттэнборо
- Актёр
Джон
Хёрт
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- ДФСценарист
Джан
Фалкенштейн
- ЭГСценарист
Эдди
Гузелиан
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Корольчук
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Матвеев
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лагачев
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шварцман
- АДОператор
Аллен
Давио
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс