Приключения Гекльберри Финна (фильм, 1993) смотреть онлайн
8.21993, The Adventures of Huck Finn
Драма, Комедия103 мин0+
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О фильме
История настоящей дружбы между сорванцом Гекльберри Финном и беглым рабом. Спасаясь от преследования, эта странная парочка отправляется в непредсказуемое путешествие по диким просторам Миссисипи.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Драма
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Соммерс
- Актёр
Элайджа
Вуд
- КБАктёр
Кортни
Б. Вэнс
- Актёр
Робби
Колтрейн
- Актёр
Джейсон
Робардс
- РПАктёр
Рон
Перлман
- ДААктриса
Дэна
Айви
- ЭХАктриса
Энн
Хеч
- ДГАктёр
Джеймс
Гэммон
- ПУАктёр
Пэкстон
Уайтхед
- ТЭАктёр
Том
Элдридж
- Сценарист
Стивен
Соммерс
- МТСценарист
Марк
Твен
- Продюсер
Джон
Балдеччи
- ББПродюсер
Бэрри
Бернарди
- ЛМПродюсер
Лоуренс
Марк
- РМХудожник
Рэнди
Мур
- БХХудожница
Бетси
Хайман
- МВХудожник
Майкл
Варга
- БДМонтажёр
Боб
Дюксе
- ЯКОператор
Януш
Камински
- БККомпозитор
Билл
Конти