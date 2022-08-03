Приключения Гекльберри Финна
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Детям
Приключения Гекльберри Финна

Приключения Гекльберри Финна (фильм, 1993) смотреть онлайн

8.21993, The Adventures of Huck Finn
Драма, Комедия103 мин0+

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О фильме

История настоящей дружбы между сорванцом Гекльберри Финном и беглым рабом. Спасаясь от преследования, эта странная парочка отправляется в непредсказуемое путешествие по диким просторам Миссисипи.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Гекльберри Финна»