Приключения Флика (фильм, 1998) смотреть онлайн
6.61998, A Bug's Life
Мультфильм, Приключения91 мин0+
О фильме
Колония муравьев постоянно подвергается нападкам саранчи и вынуждена платить дань в виде съестных припасов. Муравей-изобретатель Флик случайно уничтожает пищу, приготовленную для врага. Чтобы защитить собратьев от расправы, он отправляется в большой мир искать поддержки у других насекомых.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джон
Лассетер
- ЭСРежиссёр
Эндрю
Стэнтон
- ДФАктёр
Дэйв
Фоли
- Актёр
Кевин
Спейси
- ДЛАктриса
Джулия
Луи-Дрейфус
- ХПАктриса
Хайден
Панеттьери
- ФДАктриса
Филлис
Диллер
- РКАктёр
Ричард
Кайнд
- ДХАктёр
Дэвид
Хайд Пирс
- ДРАктёр
Джо
Рэнфт
- Актёр
Дэнис
Лири
- ДХАктёр
Джонатан
Харрис
- ДМСценарист
Дон
МакИнери
- БШСценарист
Боб
Шоу
- ДЛСценарист
Джон
Лассетер
- ЭССценарист
Эндрю
Стэнтон
- ДКПродюсер
Дарла
К. Андерсон
- КРПродюсер
Кевин
Реэр
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Матвеев
- НБАктёр дубляжа
Николай
Буров
- АНАктриса дубляжа
Анжелика
Неволина
- ЭИАктриса дубляжа
Эльвира
Ишмуратова
- Актриса дубляжа
Наталья
Данилова
- ТВХудожница
Тиа
В. Крэттер
- БПХудожник
Боб
Поли
- ЛАМонтажёр
Ли
Анкрич
- ШКОператор
Шэрон
Кэлахан
- РНКомпозитор
Рэнди
Ньюман