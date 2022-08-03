Приключения Флика (фильм, 1998) смотреть онлайн

Приключения Флика
6.61998, A Bug's Life
Мультфильм, Приключения91 мин0+

О фильме

Колония муравьев постоянно подвергается нападкам саранчи и вынуждена платить дань в виде съестных припасов. Муравей-изобретатель Флик случайно уничтожает пищу, приготовленную для врага. Чтобы защитить собратьев от расправы, он отправляется в большой мир искать поддержки у других насекомых.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

