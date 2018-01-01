Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Приходи поиграть»

Режиссёры

Джейкоб Чейз

Jacob Chase
Режиссёр

Актёры

Эжи Робертсон

Azhy Robertson
АктёрOliver
Гиллиан Джейкобс

Gillian Jacobs
АктрисаSarah
Джон Галлахер мл.

John Gallagher Jr.
АктёрMarty
Уинслоу Фегли

Winslow Fegley
АктёрByron
Джейден Марин

Jayden Marine
АктёрMateo
Далмар Абузейд

Dalmar Abuzeid
АктёрMr. Calarco
Эбони Бут

Eboni Booth
АктрисаDr. Robyn
Рэйчел Уилсон

Rachel Wilson
АктрисаJennifer
Алана-Эшли Маркус

Alana-Ashley Marques
АктрисаAide
Алекс Спенсер

Alex Spencer
АктёрPolice Officer

Сценаристы

Джейкоб Чейз

Jacob Chase
Сценарист

Продюсеры

Алан С. Бломквист

Alan C. Blomquist
Продюсер
Эндрю Рона

Andrew Rona
Продюсер

Актёры дубляжа

Анна Киселёва

Актриса дубляжа
Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Олег Новиков

Актёр дубляжа
Фёдор Парамонов

Актёр дубляжа
Леон Автаев

Актёр дубляжа

Монтажёры

Грегори Плоткин

Gregory Plotkin
Монтажёр

Операторы

Максим Александр

Maxime Alexandre
Оператор

Композиторы

Роке Баньос

Roque Baños
Композитор