Детям
Приезжайте в гости
Актёры и съёмочная группа фильма «Приезжайте в гости»

Режиссёры

Леонид Каюков

Режиссёр

Актёры

Агарь Власова

Актриса
Евгений Леонов

Актёр
Клара Румянова

Актриса
Людмила Иванова

Актриса

Сценаристы

Владимир Капнинский

Сценарист

Художники

Нуратдин Юсупов

Художник
Нина Юсупова

Художница

Монтажёры

Галина Смирнова

Монтажёр

Операторы

Борис Котов

Оператор

Композиторы

Игорь Ефремов

Композитор