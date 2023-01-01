Придорожное заведение
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Придорожное заведение

Придорожное заведение (фильм, 1992) смотреть онлайн

1992, Red Rock West
Триллеры, Драмы94 мин18+

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Сюжет

Бывший морпех Майкл скитается по Штатам в поисках работы. В баре в маленьком городке он знакомится с шерифом Уэйном, который принимает героя за киллера, нанятого им для убийства жены. По прибытии настоящего наемника у Майкла начинаются большие проблемы, ведь он знает о темных делах шерифа.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Придорожное заведение»

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