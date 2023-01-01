Придорожное заведение (фильм, 1992) смотреть онлайн
1992, Red Rock West
Триллеры, Драмы94 мин18+
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Сюжет
Бывший морпех Майкл скитается по Штатам в поисках работы. В баре в маленьком городке он знакомится с шерифом Уэйном, который принимает героя за киллера, нанятого им для убийства жены. По прибытии настоящего наемника у Майкла начинаются большие проблемы, ведь он знает о темных делах шерифа.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Деннис
Хоппер
- ДУАктёр
Дж.Т.
Уолш
- Актриса
Лара
Флинн Бойл
- КРАктёр
Крэйг
Рей
- ВДАктёр
Вэнс
Джонсон
- РЭАк�тёр
Роберт
Эпел
- БДАктёр
Бобби
Джо МакФедден
- ТПАктёр
Тед
Паркс
- ДДСценарист
Джон
Дал
- Продюсер
Стив
Голин
- ССПродюсер
Сигуржон
Сигватссон
- МКПродюсер
Майкл
Кун
- ДДХудожник
Дон
Дайэрс
- ТДХудожница
Терри
Дресбах
- КДХудожница
Кейт
Дж. Салливан
- СЧМонтажёр
Скотт
Честнат