Претенденты
Актёры и съёмочная группа фильма «Претенденты»

Режиссёры

Лука Гуаданьино

Luca Guadagnino
Режиссёр

Актёры

Майк Фейст

Mike Faist
АктёрArt Donaldson
Джош О’Коннор

Josh O'Connor
АктёрPatrick Zweig
Зендея

Zendaya
АктрисаTashi Donaldson
Дарнелл Эпплинг

Darnell Appling
АктёрUmpire (New Rochelle Final)
Хайди Гарза

Heidi Garza
АктрисаStanford University Profesor
Нада Деспотович

Nada Despotovich
АктрисаTashi's Mother
Крис Фаулер

Chris Fowler
АктёрTV Sports Commentator (Atlanta 2019)
Мэри Джо Фернандес

Mary Joe Fernandez
АктрисаTV Sports Commentator (Atlanta 2019)

Сценаристы

Джастин Куритцкес

Justin Kuritzkes
Сценарист

Продюсеры

Синтия Бэйли

Cynthia Bailey
Продюсер
Зендея

Zendaya
Продюсер
Дарнелл Эпплинг

Darnell Appling
Продюсер
Лука Гуаданьино

Luca Guadagnino
Продюсер
Лоренцо Мьели

Lorenzo Mieli
Продюсер
Эми Паскаль

Amy Pascal
Продюсер

Художники

Жасмин Чо

Jasmine Cho
Художница

Операторы

Сайомбху Мукдипром

Sayombhu Mukdeeprom
Оператор

Композиторы

Трент Резнор

Trent Reznor
Композитор
Аттикус Росс

Atticus Ross
Композитор