Прекрасный день по соседству (фильм, 2019) смотреть онлайн

Ведущий Фред Роджерс более 30 лет был лучшим другом всей Америки, а его кукольное шоу — настоящей инъекцией доброты. Получив задание написать статью о Роджерсе, циник и скептик Ллойд Вогел считает своим долгом разоблачить «добряка», но в процессе работы понимает, что Фред и вправду святой.

