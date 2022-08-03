Прекрасный день по соседству (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.32019, A Beautiful Day in the Neighborhood
Драма, Биография104 мин18+
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О фильме
Ведущий Фред Роджерс более 30 лет был лучшим другом всей Америки, а его кукольное шоу — настоящей инъекцией доброты. Получив задание написать статью о Роджерсе, циник и скептик Ллойд Вогел считает своим долгом разоблачить «добряка», но в процессе работы понимает, что Фред и вправду святой.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- МХРежиссёр
Мариэль
Хеллер
- МРАктёр
Мэттью
Риз
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актёр
Крис
Купер
- СКАктриса
Сьюзэн
Келечи Уотсон
- МПАктриса
Марианн
Планкетт
- Актёр
Энрико
Колантони
- УМАктриса
Уэнди
Маккена
- Актриса
Тэмми
Бланчард
- НХАктёр
Ной
Харпстер
- ККАктриса
Кармен
Кьюсак
- НХСценарист
Ной
Харпстер
- ФРСценарист
Фред
Роджерс
- ТЖСценарист
Том
Жюно
- ХБПродюсер
Хавила
Брюстер
- ЭЧПродюсер
Эдвард
Чэн
- ГАХудожник
Грегори
А. Веймерскирч
- АБХудожник
Арджун
Басин
- НХКомпозитор
Нэйт
Хеллер