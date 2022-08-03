Прекрасный день по соседству
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Прекрасный день по соседству

Прекрасный день по соседству (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.32019, A Beautiful Day in the Neighborhood
Драма, Биография104 мин18+

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О фильме

Ведущий Фред Роджерс более 30 лет был лучшим другом всей Америки, а его кукольное шоу — настоящей инъекцией доброты. Получив задание написать статью о Роджерсе, циник и скептик Ллойд Вогел считает своим долгом разоблачить «добряка», но в процессе работы понимает, что Фред и вправду святой.

Страна
Китай, США
Жанр
Драма, Биография
Качество
Full HD, SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прекрасный день по соседству»