Предложение (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

Молодожены Артур и Элионор мечтают о детях, но выясняется, что Артур бесплоден. Переступив через себя, он нанимает для жены мужчину ради зачатия. Но Элионор влюбляется в своего соблазнителя...



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