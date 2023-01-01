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Предложение (фильм, 1998) смотреть онлайн

1998, The Proposition
Драмы, Мелодрамы107 мин18+

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Сюжет

Молодожены Артур и Элионор мечтают о детях, но выясняется, что Артур бесплоден. Переступив через себя, он нанимает для жены мужчину ради зачатия. Но Элионор влюбляется в своего соблазнителя...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Предложение»

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