Предложение (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, The Proposition
Драмы, Мелодрамы107 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Молодожены Артур и Элионор мечтают о детях, но выясняется, что Артур бесплоден. Переступив через себя, он нанимает для жены мужчину ради зачатия. Но Элионор влюбляется в своего соблазнителя...
Предложение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЛЛРежиссёр
Лесли
Линка Глаттер
- МСАктриса
Мэделин
Стоу
- УХАктёр
Уильям
Хёрт
- Актёр
Кеннет
Брана
- РЛАктёр
Роберт
Лоджа
- Актриса
Блайт
Даннер
- КЧАктёр
Кен
Чизман
- ДЧАктёр
Джим
Чирос
- ДНАктриса
Ди
�Нельсон
- ПХАктриса
Памела
Харт
- ВФАктриса
Венди
Фейн
- ТФПродюсер
Тед
Филд
- СКПродюсер
Скотт
Крупф
- ДНПродюсер
Дайан
Набатофф
- АБХудожница
Анна
Б. Шеппард
- ТАХудожница
Трэйси
А. Дойл
- ЖКМонтажёр
Жаклин
Камбас
- ПСОператор
Питер
Сова
- СЭКомпозитор
Стивен
Эндельман