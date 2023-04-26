Этот фильм пока недоступен
Предел контроля (фильм, 2008) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Предел контроля» (2009) — «кино не для всех», философская притча от яркого представителя американского независимого кинематографа, неоднократного призера Каннского кинофестиваля Джима Джармуша. Главную роль загадочного, молчаливого одиночки в фильме «Предел контроля» сыграл Исаак де Банколе, с которым Джим Джармуш дружит уже 25 лет. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Предел контроля» в хорошем качестве. Кинокартина «Предел контроля» не имеет четко выделенной сюжетной линии и изобилует многозначительными паузами и эксцентричными персонажами второго плана, как, например, голая девушка. Не смотря на монотонность скитания главного героя и его молчаливость, автору фильма «Предел контроля» удается держать интригу до самого конца. Да и после просмотра многие вопросы остаются открытыми. Рекомендуем смотреть онлайн фильм «Предел контроля» в хорошем качестве на нашем сайте.
Рейтинг
- Режиссёр
Джим
Джармуш
- ИДАктёр
Исаак
Де Банколе
- АДАктёр
Алекс
Деска
- ЖСАктёр
Жан-Франсуа
Стевенен
- Актёр
Оскар
Хаэнада
- ЛТАктёр
Луис
Тосар
- ПдАктриса
Пас
де ла Уэрта
- Актриса
Тильда
Суинтон
- ЮКАктриса
Юки
Кудо
- Актёр
Джон
Хёрт
- Актёр
Гаэль
Гарсиа Берналь
- Сценарист
Джим
Джармуш
- ГМПродюсер
Гретчен
Макгоун
- КБПродюсер
Карлос
Балсера
- Продюсер
Джон
Килик
- БДХудожница
Бина
Дайгелер
- ПРХудожница
Пилар
Ревуэлта
- ДРМонтажёр
Джей
Рабиновиц
- КДОператор
Кристофер
Дойл