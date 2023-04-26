Предел контроля
Wink
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Предел контроля
6.12008, The Limits of Control
Триллер, Драма111 мин18+

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Предел контроля (фильм, 2008) смотреть онлайн

О фильме

Фильм «Предел контроля» (2009) — «кино не для всех», философская притча от яркого представителя американского независимого кинематографа, неоднократного призера Каннского кинофестиваля Джима Джармуша. Главную роль загадочного, молчаливого одиночки в фильме «Предел контроля» сыграл Исаак де Банколе, с которым Джим Джармуш дружит уже 25 лет. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Предел контроля» в хорошем качестве. Кинокартина «Предел контроля» не имеет четко выделенной сюжетной линии и изобилует многозначительными паузами и эксцентричными персонажами второго плана, как, например, голая девушка. Не смотря на монотонность скитания главного героя и его молчаливость, автору фильма «Предел контроля» удается держать интригу до самого конца. Да и после просмотра многие вопросы остаются открытыми. Рекомендуем смотреть онлайн фильм «Предел контроля» в хорошем качестве на нашем сайте.

Страна
США, Япония
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Предел контроля»