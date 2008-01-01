Предатель (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Traitor
Боевики109 мин18+
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Сюжет
Агент ФБР Рой Клэйтон ведет расследование опасного международного заговора и обнаруживает, что все нити ведут к офицеру США отдела Специальных Операций Самиру Хорну. Мистическая фигура со связями в террористических организациях, Хорн умеет появляться как раз во время окончания основной оп�ерации.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДНРежиссёр
Джеффри
Начманофф
- Актёр
Дон
Чидл
- Актёр
Гай
Пирс
- СТАктёр
Саид
Тагмауи
- Актёр
Нил
Макдона
- АКАктёр
Али
Кхан
- АПАктриса
Арчи
Панджаби
- РРАктёр
Раад
Рави
- ХГАктёр
Хассам
Ганси
- ММАктриса
Можан
Марно
- Актёр
Адиль
Ахтар
- ДНСценарист
Джеффри
Начманофф
- Сценарист
Стив
Мартин
- Продюсер
Дон
Чидл
- Продюсер
Дэвид
Хоберман
- Продюсер
Тодд
Либерман
- ДСПродюсер
Джеффри
Сильвер
- РМХудожник
Рокко
Маттео
- ГФХудожница
Герша
Филлипс
- ЯДХудожник
Яро
Дик
- ДМОператор
Джеймс
М. Муро
- МККомпозитор
Марк
Килиан