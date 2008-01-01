Предатель (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Агент ФБР Рой Клэйтон ведет расследование опасного международного заговора и обнаруживает, что все нити ведут к офицеру США отдела Специальных Операций Самиру Хорну. Мистическая фигура со связями в террористических организациях, Хорн умеет появляться как раз во время окончания основной оп�ерации.



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