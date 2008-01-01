Предатель
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Предатель

Предатель (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.02008, Traitor
Боевики, Триллеры109 мин18+

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Сюжет

Агент ФБР Рой Клэйтон ведет расследование опасного международного заговора и обнаруживает, что все нити ведут к офицеру США отдела Специальных Операций Самиру Хорну. Мистическая фигура со связями в террористических организациях, Хорн умеет появляться как раз во время окончания основной операции. Разгадки ведут к побегу из тюрьмы в Йемене, взрыву бомбы в Ницце и налете в Лондоне - все это путает Роя Клэйтона, задающегося вопросом - кто же Хорн...

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Предатель»

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