Правдивая история
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Правдивая история

Правдивая история (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, True Story
Драма, Триллер95 мин18+

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О фильме

История взаимоотношений журналиста Майкла Финкеля и убийцы, разыскиваемого ФБР, по имени Кристиан Лонго, который много лет скрывался за пределами США под именем Финкеля.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Правдивая история»