Правдивая история HD
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Правдивая история HD

Правдивая история HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, True Story
Драмы, Триллеры95 мин18+

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Сюжет

История взаимоотношений журналиста Майкла Финкеля и убийцы, разыскиваемого ФБР, по имени Кристиан Лонго, который много лет скрывался за пределами США под именем Финкеля.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Правдивая история HD»

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