Правдивая история HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

История взаимоотношений журналиста Майкла Финкеля и убийцы, разыскиваемого ФБР, по имени Кристиан Лонго, который много лет скрывался за пределами США под именем Финкеля.



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