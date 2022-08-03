Прах Анджелы (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Angela's Ashes
Драма, Биография139 мин18+
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О фильме
Многодетная семья из Ирландии переезжает в Америку за лучшей жизнью, но в Бруклине МакКуртов ждет нищета, голод и потеря новорожденного ребенка. Не солоно хлебавши, герои возвращаются в родной Лимерик, но и там их продолжают преследовать беды. За всем этим наблюдает старший сын Фрэнк.
СтранаВеликобритания, США, Ирландия
ЖанрДрама, Биография
КачествоSD
Время139 мин / 02:19
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- АПРежиссёр
Алан
Паркер
- Актриса
Эмили
Уотсон
- Актёр
Роберт
Карлайл
- ДБАктёр
Джо
Брин
- КОАктёр
Киран
Оуэнс
- МЛАктёр
Майкл
Лидж
- РМАктриса
Ронни
Мастерсон
- ПМАктриса
Полин
Маклин
- ЛКАктёр
Лиам
Карни
- ИМАктёр
Инна
Маклиам
- ЭБАктёр
Эндрю
Беннетт
- АПСценарист
Алан
Паркер
- ФМСценарист
Фрэнк
МакКорт
- ДБПродюсер
Дэвид
Браун
- АППродюсер
Алан
Паркер
- Продюсер
Скотт
Рудин
- ФДХудожница
Фиона
Дэйли
- ДМХудожник
Джонатан
МакКинстри
- КБХудожница
Консолата
Бойл
- ДУХудожница
Дженнифер
Уильямс
- ДХМонтажёр
Джерри
Хэмблинг
- МСОператор
Майкл
Серезин
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс