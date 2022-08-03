Многодетная семья из Ирландии переезжает в Америку за лучшей жизнью, но в Бруклине МакКуртов ждет нищета, голод и потеря новорожденного ребенка. Не солоно хлебавши, герои возвращаются в родной Лимерик, но и там их продолжают преследовать беды. За всем этим наблюдает старший сын Фрэнк.

