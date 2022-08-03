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Прах Анджелы

Прах Анджелы (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Angela's Ashes
Драма, Биография139 мин18+

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О фильме

Многодетная семья из Ирландии переезжает в Америку за лучшей жизнью, но в Бруклине МакКуртов ждет нищета, голод и потеря новорожденного ребенка. Не солоно хлебавши, герои возвращаются в родной Лимерик, но и там их продолжают преследовать беды. За всем этим наблюдает старший сын Фрэнк.

Страна
Великобритания, США, Ирландия
Жанр
Драма, Биография
Качество
SD
Время
139 мин / 02:19

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прах Анджелы»