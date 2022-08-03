Пожираемые заживо (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Insanitarium
Ужасы, Триллер85 мин18+
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О фильме
Главный герой Джек разыгрывает сумасшествие, чтобы спасти свою сестру, оказавшуюся в клинике для душевнобольных после неудачной попытки суицида. Брат и сестра вскоре обнаруживают, что странный врач превратил своих пациентов в лабораторных крыс: с их помощью он проводит испытания экспериментального препарата, превращающего больных в кровожадных каннибалов. Они объединяются с неизлечимо больным и медсестрой в надежде устроить побег…
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ДБРежиссёр
Джеффри
Бюхлер
- Актёр
Джесси
Меткалф
- КСАктриса
Киле
Санчес
- Актёр
Петер
Стормаре
- КСАктёр
Кевин
Сассмэн
- ЭПАктёр
Эван
Парк
- Актриса
Оливия
Манн
- КГАктриса
Карла
Галло
- АШАктёр
Армин
Шимерман
- ЛААктриса
Лиза
Артуро
- ККАктёр
Курт
Касерес
- ДБСценарист
Джеффри
Бюхлер
- КБПродюсер
Крис
Бендер
- ЭГПродюсер
Эндрю
Голов
- ДСПродюсер
Дж.С.
Спинк
- СНХудожник
Сид
Николсон
- ПДКомпозитор
Пол
Дъамур