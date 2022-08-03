Пожираемые заживо (фильм, 2008) смотреть онлайн

Главный герой Джек разыгрывает сумасшествие, чтобы спасти свою сестру, оказавшуюся в клинике для душевнобольных после неудачной попытки суицида. Брат и сестра вскоре обнаруживают, что странный врач превратил своих пациентов в лабораторных крыс: с их помощью он проводит испытания экспериментального препарата, превращающего больных в кровожадных каннибалов. Они объединяются с неизлечимо больным и медсестрой в надежде устроить побег…

