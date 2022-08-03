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Пожираемые заживо

Пожираемые заживо (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Insanitarium
Ужасы, Триллер85 мин18+

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О фильме

Главный герой Джек разыгрывает сумасшествие, чтобы спасти свою сестру, оказавшуюся в клинике для душевнобольных после неудачной попытки суицида. Брат и сестра вскоре обнаруживают, что странный врач превратил своих пациентов в лабораторных крыс: с их помощью он проводит испытания экспериментального препарата, превращающего больных в кровожадных каннибалов. Они объединяются с неизлечимо больным и медсестрой в надежде устроить побег…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.9 IMDb