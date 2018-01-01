Wink
Поздние цветы
Актёры и съёмочная группа фильма «Поздние цветы»

Режиссёры

Жюли Гаврас

Жюли Гаврас

Julie Gavras
Режиссёр

Актёры

Уильям Хёрт

Уильям Хёрт

William Hurt
АктёрAdam
Изабелла Росселлини

Изабелла Росселлини

Isabella Rossellini
АктрисаMary
Дорин Мэнтл

Дорин Мэнтл

Doreen Mantle
АктрисаNora
Кейт Эшфилд

Кейт Эшфилд

Kate Ashfield
АктрисаGiulia
Эйдан Макардл

Эйдан Макардл

Aidan McArdle
АктёрJames
Арта Доброши

Арта Доброши

Arta Dobroshi
АктрисаMaya
Люк Тредэвэй

Люк Тредэвэй

Luke Treadaway
АктёрBenjamin
Лесли Филлипс

Лесли Филлипс

Leslie Phillips
АктёрLeo
Хьюго Спир

Хьюго Спир

Hugo Speer
АктёрPeter
Джоанна Ламли

Джоанна Ламли

Joanna Lumley
АктрисаCharlotte

Сценаристы

Оливье Даза

Оливье Даза

Olivier Dazat
Сценарист
Жюли Гаврас

Жюли Гаврас

Julie Gavras
Сценарист
Дэвид Х. Пикеринг

Дэвид Х. Пикеринг

David H. Pickering
Сценарист

Продюсеры

Сильви Дантон

Сильви Дантон

Sylvie Danton
Продюсер
Тристан Голайер

Тристан Голайер

Tristan Goligher
Продюсер