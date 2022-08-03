Поворот не туда 2: Тупик (фильм, 2007) смотреть онлайн

Телевидение запускает новое реалити-шоу, посвященное выживанию в диких условиях. Съемочная группа вместе с участниками отправляется в дремучие леса Западной Вирджинии. Голод и отсутствие бытовых благ покажется героям сущей мелочью после знакомства с местной семейкой каннибалов-отшельников.

