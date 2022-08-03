Поворот не туда 2: Тупик
Wink
Фильмы
Поворот не туда 2: Тупик

Поворот не туда 2: Тупик (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.72007, Wrong Turn 2: Dead End
Ужасы, Приключения92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Телевидение запускает новое реалити-шоу, посвященное выживанию в диких условиях. Съемочная группа вместе с участниками отправляется в дремучие леса Западной Вирджинии. Голод и отсутствие бытовых благ покажется героям сущей мелочью после знакомства с местной семейкой каннибалов-отшельников.

Страна
США, Германия, Канада
Жанр
Ужасы, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поворот не туда 2: Тупик»