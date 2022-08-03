Поворот не туда 2: Тупик (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.72007, Wrong Turn 2: Dead End
Ужасы, Приключения92 мин18+
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О фильме
Телевидение запускает новое реалити-шоу, посвященное выживанию в диких условиях. Съемочная группа вместе с участниками отправляется в дремучие леса Западной Вирджинии. Голод и отсутствие бытовых благ покажется героям сущей мелочью после знакомства с местной семейкой каннибалов-отшельников.
СтранаСША, Германия, Канада
ЖанрУжасы, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джо
Линч
- ЭЛАктриса
Эрика
Лирсен
- ГРАктёр
Генри
Роллинз
- Актёр
Тексас
Бэттл
- АПАктриса
Алекса
Палладино
- ДААктриса
Даниэлла
Алонсо
- СБАктёр
Стив
Браун
- МКАктёр
Мэттью
Карри Холмс
- КЛАктриса
Кристал
Лоу
- ККАктриса
Кимберли
Колдуэлл
- УРАктёр
Уэйн
Робсон
- ТМСценарист
Тури
Мейер
- АССценарист
Аль
Септейн
- АБСценарист
Алан
Б. МакЭлрой
- ДФПродюсер
Джефф
Фрейлих
- ЭФПродюсер
Эрик
Фейг
- РКПродюсер
Роберт
Кульцер
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АБАктёр дубляжа
Александр
Большаков
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- КФХудожник
Керстен
Фрэнсон
- ЭММонтажёр
Эд
Маркс
- РЛОператор
Робин
Ловен
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири