Повелитель луж
Актёры и съёмочная группа фильма «Повелитель луж»

Режиссёры

Сергей Русаков

Режиссёр

Актёры

Александр Головин

АктёрВаня
Василий Цыганцов

АктёрФока
Велимир Русаков

АктёрРомка
Анна Штукатурова

АктрисаНастя
Андрей Руденский

Актёрдоктор Смог
Сергей Виноградов

АктёрШкипер / преподаватель
Сергей Баталов

АктёрСкафандрыч
Юрий Гальцев

АктёрЕпашка
Андрей Фомин

АктёрГубошлёп
Александр Скрывля

АктёрКлещер

Сценаристы

Сергей Русаков

Сценарист

Продюсеры

Виталий Сидоренко

Продюсер

Монтажёры

Мария Родионова

Монтажёр

Операторы

Александр Гребенкин

Оператор

Композиторы

Тарас Буевский

Композитор