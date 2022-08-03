Потерянный рай (фильм, 2014) смотреть онлайн

Молодой серфер Ник приезжает к своему брату в Колумбию, где по уши влюбляется в местную девушку по имени Мария и купается в счастье ровно до тех пор, пока Мария не знакомит его со своим дядей — знаменитым наркобароном Пабло Эскобаром.

