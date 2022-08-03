Потерянный рай (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Escobar: Paradise Lost
Криминал, Драма114 мин18+
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О фильме
Молодой серфер Ник приезжает к своему брату в Колумбию, где по уши влюбляется в местную девушку по имени Мария и купается в счастье ровно до тех пор, пока Мария не знакомит его со своим дядей — знаменитым наркобароном Пабло Эскобаром.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АДРежиссёр
Андреа
Ди Стефано
- Актёр
Бенисио
Дель Торо
- Актёр
Джош
Хатчерсон
- КТАктриса
Клаудиа
Трайсак
- Актёр
Брэйди
Корбет
- КБАктёр
Карлос
Бардем
- АЖАктриса
Ана
Жирардо
- ММАктёр
Мике
Морено
- ТУАктёр
Теноч
Уэрта
- ЛЛАктриса
Лаура
Лондоньо
- АКАктёр
Алекс
Кирога
- ГТАктёр
Генри
Туохи
- АДСценарист
Андреа
Ди Стефано
- ФМСценарист
Франческа
Марчано
- ДРПродюсер
Дмитрий
Рассам
- МБПродюсер
Мориц
Борман
- Продюсер
Бенисио
Дель Торо
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- МРКомпозитор
Макс
Рихтер