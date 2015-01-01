Потеря надежды (фильм, 2015) смотреть онлайн
6.42015, Hope Lost
Триллеры90 мин18+
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Сюжет
Юная София мечтает о карьере модели и, казалось бы, ее желания воплощаются, когда в баре она встречает кинопродюсера, к которому она ходила на прослушивание. Тот предлагает ей поехать в Италию для съемок фильма — и девушка соглашается, не подозревая, что попадет прямиком в ад…
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Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.8 IMDb