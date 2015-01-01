Потеря надежды (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Юная София мечтает о карьере модели и, казалось бы, ее желания воплощаются, когда в баре она встречает кинопродюсера, к которому она ходила на прослушивание. Тот предлагает ей поехать в Италию для съемок фильма — и девушка соглашается, не подозревая, что попадет прямиком в ад…



Потеря надежды смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.