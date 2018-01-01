Wink
Фильмы
Последствия
Актёры и съёмочная группа фильма «Последствия»

Режиссёры

Эллиотт Лестер

Elliott Lester
Режиссёр

Актёры

Арнольд Шварценеггер

Arnold Schwarzenegger
АктёрRoman
Скут Макнэри

Scoot McNairy
АктёрJake
Мэгги Грэйс

Maggie Grace
АктрисаChristina
Джуда Нельсон

Judah Nelson
АктёрSamuel
Ларри Салливан

Larry Sullivan
АктёрJames Gullick
Джейсон МакКьюн

Jason McCune
АктёрThomas
Гленн Моршауэр

Glenn Morshower
АктёрMatt
Мариана Клавено

Mariana Klaveno
АктрисаEve
Мартин Донован

Martin Donovan
АктёрRobert
Ханна Уэр

Hannah Ware
АктрисаTessa

Сценаристы

Хавьер Гульон

Javier Gullón
Сценарист

Продюсеры

Даррен Аронофски

Darren Aronofsky
Продюсер
Рэндолл Эмметт

Randall Emmett
Продюсер
Скотт Франклин

Scott Franklin
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Иван Калинин

Актёр дубляжа
Анастасия Жаркова

Актриса дубляжа
Арсений Куликов

Актёр дубляжа
Алексей Шевченко

Актёр дубляжа

Монтажёры

Николас Вэймен-Хэррис

Nicholas Wayman-Harris
Монтажёр