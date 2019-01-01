Последствия войны (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Война разрушает как все внешние проявления человека, так и его душу. Остается спасаться, не зная, где та самая открытая дверь и что за ней ждет? Брадобрей, бывший фронтовик, отвоевал свое и казалось бы забылся в суете дней. И вдруг неожиданно встречает зашедшего побриться своего губителя, бывше�го немецкого офицера.



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