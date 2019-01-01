Последствия войны (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
7.22019, Последствия войны
Военные, Исторические87 мин18+
Сюжет
Война разрушает как все внешние проявления человека, так и его душу. Остается спасаться, не зная, где та самая открытая дверь и что за ней ждет? Брадобрей, бывший фронтовик, отвоевал свое и казалось бы забылся в суете дней. И вдруг неожиданно встречает зашедшего побриться своего губителя, бывше�го немецкого офицера.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- АБРежиссёр
Алексей
Беляков
- СТРежиссёр
Сейран
Тевфиков
- ГЗРежиссёр
Георгий
Заозёрский
- ИКРежиссёр
Иван
Касимов
- Актёр
Игорь
Савочкин
- НДАктёр
Николай
Дроздовский
- ИСАктёр
Игорь
Стаценко
- НКАктриса
Наталья
Коренная
- ВИАктёр
Владимир
Иваний
- МГАктёр
Михаил
Гончаров
- ДФАктёр
Даниил
Филенко
- АКАктёр
Алексей
Карамазов
- АХАктёр
Александр
Хотянцев
- АБСценарист
Алексей
Беляков
- АБСценарист
Алексей
Брусницын
- СТСценарист
Сейран
Тевфиков
- ВКСценарист
Виталий
Калинин
- СВПродюсер
Сергей
Васильев
- ИИПродюсер
Ида
Иванова
- АЛПродюсер
Алексей
Лялин
- СТПродюсер
Сейран
Тевфиков
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Ворошилов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Подадаев
- АТАктёр дубляжа
Александр
Титаренко
- ИЧХудожница
Игорь
Чирвин
- СВМонтажёр
Сергей
Васильев
- АБМонтажёр
Алексей
Беляков
- СТМонтажёр
Сейран
Тевфиков
- ККМонтажёр
Константин
Кобцев
- МХОператор
Максим
Хоменко
- ТМОператор
Тимур
Мингазиров
- АМОператор
Антон
Миронович
- ИКОператор
Иван
Касимов
- АВКомпозитор
Артем
Васильев
- ААКомпози�тор
Алексей
Айги
- ИККомпозитор
Иван
Касимов