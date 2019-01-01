Последствия войны
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Последствия войны

Последствия войны (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

7.22019, Последствия войны
Военные, Исторические87 мин18+

Сюжет

Война разрушает как все внешние проявления человека, так и его душу. Остается спасаться, не зная, где та самая открытая дверь и что за ней ждет? Брадобрей, бывший фронтовик, отвоевал свое и казалось бы забылся в суете дней. И вдруг неожиданно встречает зашедшего побриться своего губителя, бывшего немецкого офицера.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Военные, Исторические, Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Последствия войны»

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