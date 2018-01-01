Биография

Игорь Стаценко – актер. Родился в 1963 году. Начиная с 1982-го учился в Школе-студии МХАТ. Курс выпускал Андрей Мягков в 1986 году. Немного поработал в Москве, после чего отправился за океан. Играл в театрах Монреаля и Нью-Йорка, снимался в иностранных кинематографических проектах. Роль Стаценко в ленте российско-американского производства 1996 года «Маркиз де Сад» – актер в дворцовом представлении. После возвращения в Москву в конце 90-х выступает в «Музейном театре», снимается в кино. Фильмография актера перевалила за полусотню работ. В комедийном детективе «Москва. Три вокзала» он исполнил роль служащего ломбарда. В приключенческом сериале «Дело врачей» играл следователя. Запомнился Стаценко в фильме 2014 года «По следу зверя». Не обошелся без его участия и веселый сериал «Универ. Новая общага». В комедийной мелодраме «Восьмидесятые» он играет облеченного властью редактора центрального печатного издания, а в сериале «Кухня» выступает в роли специалиста по пресмыкающимся. Зрителю больше всего понравилась работа актера в историческом сериале 2016 года «Екатерина. Взлет». В ближайшие месяцы на экраны выходят три фильма с участием артиста.