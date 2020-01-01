Последняя смена (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.22020, The Last Shift
Драмы, Комедии87 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Большую часть своей жизни тихий американец Стэн проработал кассиром в ресторане быстрого питания, куда устроился еще в 1971 году. Семьей мужчина не обзавелся, домом тоже — он снимает комнату в ночлежке. К удивлению Стэна, драйв в его тоскливых буднях появляется в связи с выходом на пенсию. Он до�лжен обучить молодого преемника всем премудростям своей работы. Это будет непросто, но очень увлекательно.
Последняя смена смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эндрю
Кон
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актёр
Шэйн
Пол МакГи
- ДДАктриса
Давайн
Джой Рэндольф
- ББАктриса
Биргунди
Бэйкер
- Актриса
Эллисон
Толман
- ЭОАктёр
Эд
О’Нил
- АСАктёр
Алекс
Стейн
- ДЭАктриса
Дженнифер
Энгстром
- ДДАктёр
Дерон
Дж. Пауэлл
- ДПАктёр
Джулиан
Паркер
- ЭКСценарист
Эндрю
Кон
- АБПродюсер
Альберт
Бергер
- СБПродюсер
Сэм
Бисби
- АЛПродюсер
Алекс
Липшульц
- ЭДХудожница
Энн
Доусон
- МЭМонтажёр
Минди
Эллиотт
- ВМОператор
В.
Мотт Хапфел III