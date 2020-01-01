Последняя смена (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Большую часть своей жизни тихий американец Стэн проработал кассиром в ресторане быстрого питания, куда устроился еще в 1971 году. Семьей мужчина не обзавелся, домом тоже — он снимает комнату в ночлежке. К удивлению Стэна, драйв в его тоскливых буднях появляется в связи с выходом на пенсию. Он до�лжен обучить молодого преемника всем премудростям своей работы. Это будет непросто, но очень увлекательно.



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