Последняя смена
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Последняя смена

Последняя смена (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.22020, The Last Shift
Драмы, Комедии87 мин18+

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Сюжет

Большую часть своей жизни тихий американец Стэн проработал кассиром в ресторане быстрого питания, куда устроился еще в 1971 году. Семьей мужчина не обзавелся, домом тоже — он снимает комнату в ночлежке. К удивлению Стэна, драйв в его тоскливых буднях появляется в связи с выходом на пенсию. Он должен обучить молодого преемника всем премудростям своей работы. Это будет непросто, но очень увлекательно.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последняя смена»

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