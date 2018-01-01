Wink
Фильмы
Последняя ночь в Террас Лэйнс
Актёры и съёмочная группа фильма «Последняя ночь в Террас Лэйнс»

Актёры и съёмочная группа фильма «Последняя ночь в Террас Лэйнс»

Режиссёры

Джэми Нэш

Джэми Нэш

Jamie Nash
Режиссёр

Актёры

Франческа Капальди

Франческа Капальди

Francesca Capaldi
АктрисаKennedy
Кен Арнольд

Кен Арнольд

Ken Arnold
АктёрBruce
Уэс Джонсон

Уэс Джонсон

Wes Johnson
АктёрGeorge
Сэм Луковски

Сэм Луковски

Sam Lukowski
АктёрFirst Victim
Карло Глориосо

Карло Глориосо

Carlo Glorioso
АктёрCaptain Pinsetter
Ессения Ребекка Бомонт

Ессения Ребекка Бомонт

Jessenia Rebecca Beaumont
АктрисаStarr
Джек Франко

Джек Франко

Jack Franko
АктёрCultist
Кристофер Инлоу

Кристофер Инлоу

Christopher Inlow
АктёрHuck
Рэйвен Джексон

Рэйвен Джексон

Raven Jackson
АктрисаCultist
Крис Райдингс

Крис Райдингс

Chris Rhydings
АктёрBowler and Cultist

Сценаристы

Дженна Ст. Джон

Дженна Ст. Джон

Jenna St. John
Сценарист

Продюсеры

Патрик Эвальд

Патрик Эвальд

Patrick Ewald
Продюсер
Карло Глориосо

Карло Глориосо

Carlo Glorioso
Продюсер
Кори Окучи

Кори Окучи

Cory Okouchi
Продюсер

Актёры дубляжа

Анастасия Портная

Анастасия Портная

Актриса дубляжа
Михаил Хрусталёв

Михаил Хрусталёв

Актёр дубляжа
Денис Некрасов

Денис Некрасов

Актёр дубляжа
Евгений Хазов

Евгений Хазов

Актёр дубляжа
Константин Карасик

Константин Карасик

Актёр дубляжа

Композиторы

Майкл Вебер

Майкл Вебер

Michael Weber
Композитор