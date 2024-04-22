Последняя ночь в Террас Лэйнс (фильм, 2024) смотреть онлайн

Школьники приезжают в боулинг-клуб, но неожиданно сталкиваются с группой психопатов, которые хотят убить всех, кто там находится. Комедийный слэшер в ретросеттинге от популярного писателя хорроров Адама Чезаре.



Кеннеди, ученица старших классов, приезжает вечером с друзьями в боулинг-клуб погонять шары. «Террас Лэйнс» работает последние часы, потому что на следующий день старое здание с боулингом в стиле 80-х должны снести. Пока компания развлекается, к клубу подходит группа сумасшедших фанатиков, одетых в одинаковые костюмы и маски. Лидер культа велел им убить всех, кто окажется в эту ночь в «Террас Лэйнс». Психопаты начинают охоту за посетителями, жестоко расправляясь с каждым. Но у Кеннеди все же есть шанс выжить — в здании находится ее отец, работающий там ремонтником.



Сможет ли кто-нибудь пережить эту страшную ночь в злосчастном клубе, расскажет «Последняя ночь в Террас Лэйнс», — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

