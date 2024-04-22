Этот фильм пока недоступен
Последняя ночь в Террас Лэйнс (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Школьники приезжают в боулинг-клуб, но неожиданно сталкиваются с группой психопатов, которые хотят убить всех, кто там находится. Комедийный слэшер в ретросеттинге от популярного писателя хорроров Адама Чезаре.
Кеннеди, ученица старших классов, приезжает вечером с друзьями в боулинг-клуб погонять шары. «Террас Лэйнс» работает последние часы, потому что на следующий день старое здание с боулингом в стиле 80-х должны снести. Пока компания развлекается, к клубу подходит группа сумасшедших фанатиков, одетых в одинаковые костюмы и маски. Лидер культа велел им убить всех, кто окажется в эту ночь в «Террас Лэйнс». Психопаты начинают охоту за посетителями, жестоко расправляясь с каждым. Но у Кеннеди все же есть шанс выжить — в здании находится ее отец, работающий там ремонтником.
Сможет ли кто-нибудь пережить эту страшную ночь в злосчастном клубе, расскажет «Последняя ночь в Террас Лэйнс», — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- ДНРежиссёр
Джэми
Нэш
- ФКАктриса
Франческа
Капальди
- КААктёр
Кен
Арнольд
- УДАктёр
Уэс
Джонсон
- СЛАктёр
Сэм
Луковски
- КГАктёр
Карло
Глориосо
- ЕРАктриса
Ессения
Ребекка Бомонт
- ДФАктёр
Джек
Франко
- КИАктёр
Кристофер
Инлоу
- РДАктриса
Рэйвен
Джексон
- КРАктёр
Крис
Райдингс
- ДССценарист
Дженна
Ст. Джон
- ПЭПродюсер
Патрик
Эвальд
- КГПродюсер
Карло
Глориосо
- КОПродюсер
Кори
Окучи
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
Портная
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- МВКомпозитор
Майкл
Вебер