Последний Вермеер (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший лейтенант голландского сопротивления Джозеф Пиллер занимается поисками коллаборационистов среди сограждан. Так в его поле зрения попадает картинная галерея, которая, по некоторым данным, служила прикрытием для немецких шпионов. Расследование этого дела выводит Пиллера на эксцентричного художника Хана ван Меегерена, обвиняемого в продаже нацистам шедевров голландских живописцев.



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