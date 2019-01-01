Последний Вермеер (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Бывший лейтенант голландского сопротивления Джозеф Пиллер занимается поисками коллаборационистов среди сограждан. Так в его поле зрения попадает картинная галерея, которая, по некоторым данным, служила прикрытием для немецких шпионов. Расследование этого дела выводит Пиллера на эксцентричного художника Хана ван Меегерена, обвиняемого в продаже нацистам шедевров голландских живописцев.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- КБАктёр
Клас
Банг
- Актёр
Гай
Пирс
- МБАктриса
Мария
Бах Хансен
- Актёр
Роланд
Мёллер
- Актёр
Аугуст
Диль
- Актриса
Оливия
Грант
- СДАктриса
Сюзанна
Дойл
- ЭСАктёр
Эдриан
Скарборо
- ВКАктриса
Вики
Крипс
- КДАктёр
Карл
Джонсон
- МФСценарист
Марк
Фергус
- ХОСценарист
Хоук
Остби
- ДФПродюсер
Джино
Фалсетто
- ДХХудожник
Джеймс
Хэмбридж
- АМХудожник
Артур
Макс
- ФСХудожник
Фабрис
Спельта
- УВХудожник
Уилберт
Ван Дорп
- ВБМонтажёр
Виктория
Бойделл
- РАОператор
Реми
Адефаразин