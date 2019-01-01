Последний Вермеер
Wink
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Последний Вермеер
7.42019, The Last Vermeer
Драмы112 мин18+

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Последний Вермеер (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший лейтенант голландского сопротивления Джозеф Пиллер занимается поисками коллаборационистов среди сограждан. Так в его поле зрения попадает картинная галерея, которая, по некоторым данным, служила прикрытием для немецких шпионов. Расследование этого дела выводит Пиллера на эксцентричного художника Хана ван Меегерена, обвиняемого в продаже нацистам шедевров голландских живописцев.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний Вермеер»

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