Фильмы
Последний праздник
Актёры и съёмочная группа фильма «Последний праздник»

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний праздник»

Режиссёры

Уэйн Ван

Wayne Wang
Режиссёр

Актёры

Куин Латифа

Queen Latifah
АктрисаGeorgia Byrd
ЭлЭл Кул Джей

LL Cool J
АктёрSean Williams
Тимоти Хаттон

Timothy Hutton
АктёрMatthew Kragen
Джанкарло Эспозито

Giancarlo Esposito
АктёрSenator Dillings
Алисия Уитт

Alicia Witt
АктрисаMs. Burns
Жерар Депардье

Gérard Depardieu
АктёрChef Didier
Джейн Адамс

Jane Adams
АктрисаRochelle
Майкл Эстим

Michel Estime
АктёрMarlon (в титрах: Mike Estime)
Яша Вашингтон

Jascha Washington
АктёрDarius

Сценаристы

Джеффри Прайс

Jeffrey Price
Сценарист
Питер С. Симен

Peter S. Seaman
Сценарист
Дж. Б. Пристли

J.B. Priestley
Сценарист

Продюсеры

Лоуренс Марк

Laurence Mark
Продюсер
Джек Рэпк

Jack Rapke
Продюсер
Джеффри Прайс

Jeffrey Price
Продюсер

Художники

Ричард Л. Джонсон

Richard L. Johnson
Художник
Мартин Вачкар

Martin Vackár
Художник
Дэниэл Орланди

Daniel Orlandi
Художник

Операторы

Джефри Симпсон

Geoffrey Simpson
Оператор

Композиторы

Джордж Фентон

George Fenton
Композитор