Последний клиент (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Мрачный триллер о серийном маньяке, который приходит на прием к мозгоправу. Психологический фильм-головоломка из Дании.
Сюзанна Хартманн — известный психолог, чьи книги являются бестселлерами, а консультации доступны только для состоятельных клиентов. Однажды ее кабинет посещает новый пациент по имени Марк Зидениус, который начинает сеанс со слов о том, что хочет покончить жизнь самоубийством. В процессе дальнейшего общения Сюзанна обнаруживает, что он и есть тот самый маньяк, об очередной беременной жертве которого недавно говорилось в новостях. В попытке узнать, почему Марк обратился именно к ней, женщина раскрывает ужасную правду, связывающую их двоих.
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Рейтинг
- АРРежиссёр
Андерс
Рённов Кларлунд
- СЭАктриса
Синье
Эгхольм Олсен
- АНАктёр
Антон
Николай Йейле Эберг
- ДЗАктёр
Дан
Зале
- СФАктриса
Сара
Фанта Траоре
- ЗМАктриса
Зилан
Мария Будак Раш
- АМАктёр
Андерс
Мосслинг
- ЭВАктёр
Эрик
Винберг
- КЛАктёр
Карл
Линнерторп
- МБАктёр
Мортен
Бо Корш
- ЭТАктриса
Эмма
Тофт Педерсен
- АРСценарист
Андерс
Рённов Кларлунд
- ЯВСценарист
Якоб
Вайнрайх
- МРПродюсер
Мортен
Расмуссен
- ЛДПродюсер
Ларс
Детлефсен
- ПДПродюсер
Петер
Доллерап
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- СГКомпозитор
Санне
Граулунн