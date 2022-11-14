Последний клиент
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Последний клиент
8.32022, Klienten
Триллер, Криминал93 мин18+

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Последний клиент (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Мрачный триллер о серийном маньяке, который приходит на прием к мозгоправу. Психологический фильм-головоломка из Дании.

Сюзанна Хартманн — известный психолог, чьи книги являются бестселлерами, а консультации доступны только для состоятельных клиентов. Однажды ее кабинет посещает новый пациент по имени Марк Зидениус, который начинает сеанс со слов о том, что хочет покончить жизнь самоубийством. В процессе дальнейшего общения Сюзанна обнаруживает, что он и есть тот самый маньяк, об очередной беременной жертве которого недавно говорилось в новостях. В попытке узнать, почему Марк обратился именно к ней, женщина раскрывает ужасную правду, связывающую их двоих.

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Страна
Дания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний клиент»