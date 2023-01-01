Последний из могикан (фильм, 1992) смотреть онлайн
1992, The Last of the Mohicans
Боевики, Мелодрамы107 мин18+
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Сюжет
1757 год. Англо-французская война за американские колонии в самом разгаре. Дочери полковника Манро пытаются пробраться в осажденный французами английский форт. Им на помощь приходит молодой белый охотник Соколиный Глаз. Между Соколиным Глазом, выросшим среди индейцев племени могикан, и старшей из дочерей, утонченной Корой, вспыхивает взаимное чувство.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Приключения, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Манн
- ДДАктёр
Дэниэл
Дэй-Льюис
- МСАктриса
Мэделин
Стоу
- РМАктёр
Рассел
Минс
- ЭШАктёр
Эрик
Швейг
- ДМАктриса
Джоди
Мэй
- СУАктёр
Стивен
Уоддингтон
- УСАктёр
Уэс
Стьюди
- МРАктёр
Морис
Роевз
- ПШАктёр
Патрис
Шеро
- ЭБАктёр
Эдвард
Блэтчфорд
- ФДСценарист
Филип
Данн
- Сценарист
Майкл
Манн
- ККСценарист
Кристофер
Кроу
- ДФСценарист
Джеймс
Фенимор Купер
- ХЛПродюсер
Хант
Лоури
- Продюсер
Майкл
Манн
- НДПродюсер
Нед
Дауд
- ДДПродюсер
Джеймс
Дж. Робинсон
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Борзунов
- ВКАктёр дубляжа
Вадим
Курков
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- РХХудожник
Ричард
Холлэнд
- ЭДХудожница
Эльза
Дзампарелли
- ДЭХудожник
Джим
Эриксон
- ДХМонтажёр
Дов
Хениг
- АШМонтажёр
Артур
Шмидт
- ДСОператор
Данте
Спинотти
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман
- ТДКомпозитор
Тревор
Джонс