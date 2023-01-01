Последний из могикан
Wink
Фильмы
Последний из могикан

Последний из могикан (фильм, 1992) смотреть онлайн

1992, The Last of the Mohicans
Боевики, Мелодрамы107 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

1757 год. Англо-французская война за американские колонии в самом разгаре. Дочери полковника Манро пытаются пробраться в осажденный французами английский форт. Им на помощь приходит молодой белый охотник Соколиный Глаз. Между Соколиным Глазом, выросшим среди индейцев племени могикан, и старшей из дочерей, утонченной Корой, вспыхивает взаимное чувство.

Последний из могикан смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний из могикан»

Всё