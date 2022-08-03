Последние дни на Марсе
Wink
Фильмы
Последние дни на Марсе

Последние дни на Марсе (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.92013, The Last Days on Mars
Ужасы, Фантастика94 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

На Марсе астронавты делают поразительное открытие: на собранных ими образцах грунта обнаружились микроскопические следы некой формы жизни. Вскоре их должен забрать корабль, и оставшиеся часы они решают потратить на сбор доказательств.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.5 IMDb