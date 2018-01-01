Wink
Фильмы
Последнее слово
Актёры и съёмочная группа фильма «Последнее слово»

Актёры и съёмочная группа фильма «Последнее слово»

Режиссёры

Марк Пеллингтон

Марк Пеллингтон

Mark Pellington
Режиссёр

Актёры

Ширли Маклейн

Ширли Маклейн

Shirley MacLaine
АктрисаHarriet
Аманда Сайфред

Аманда Сайфред

Amanda Seyfried
АктрисаAnne
ЭннДжуэл Ли Диксон

ЭннДжуэл Ли Диксон

AnnJewel Lee Dixon
АктрисаBrenda (в титрах: AnnJewel Lee Majestic Dixon)
Томас Садоски

Томас Садоски

Thomas Sadoski
АктёрRobin Sands
Филип Бейкер Холл

Филип Бейкер Холл

Philip Baker Hall
АктёрEdward
Гедде Ватанабэ

Гедде Ватанабэ

Gedde Watanabe
АктёрGardener
Том Эверетт Скотт

Том Эверетт Скотт

Tom Everett Scott
АктёрRonald Odom
Джоэль Мюррей

Джоэль Мюррей

Joel Murray
АктёрJoe Mueller
Иветт Фриман

Иветт Фриман

Yvette Freeman
АктрисаHousekeeper
Валерий Росс

Валерий Росс

Valeri Ross
АктрисаWanda Byers (в титрах: Valerie Ross)

Продюсеры

Марк Пеллингтон

Марк Пеллингтон

Mark Pellington
Продюсер

Монтажёры

Джулия Вонг

Джулия Вонг

Julia Wong
Монтажёр