Актёры и съёмочная группа фильма «Последнее искушение Христа»
Актёры
АктёрJesus
Уиллем ДефоWillem Dafoe
АктёрJudas
Харви КейтельHarvey Keitel
АктрисаMary Magdalene
Барбара ХершиBarbara Hershey
АктёрSaul / Paul
Гарри Дин СтэнтонHarry Dean Stanton
АктёрPontius Pilate
Дэвид БоуиDavid Bowie
АктёрZealot
Пол ГрекоPaul Greco
АктёрCenturian (в титрах: Steven Shill)
Стив ШиллSteve Shill
АктрисаMary
Верна БлумVerna Bloom
АктёрAged Master
Робертс БлоссомRoberts Blossom
АктёрJeroboam