Фильмы
Последнее искушение Христа
Актёры и съёмочная группа фильма «Последнее искушение Христа»

Режиссёры

Мартин Скорсезе

Martin Scorsese
Режиссёр

Актёры

Уиллем Дефо

Willem Dafoe
АктёрJesus
Харви Кейтель

Harvey Keitel
АктёрJudas
Барбара Херши

Barbara Hershey
АктрисаMary Magdalene
Гарри Дин Стэнтон

Harry Dean Stanton
АктёрSaul / Paul
Дэвид Боуи

David Bowie
АктёрPontius Pilate
Пол Греко

Paul Greco
АктёрZealot
Стив Шилл

Steve Shill
АктёрCenturian (в титрах: Steven Shill)
Верна Блум

Verna Bloom
АктрисаMary
Робертс Блоссом

Roberts Blossom
АктёрAged Master
Бэрри Миллер

Barry Miller
АктёрJeroboam

Сценаристы

Пол Шредер

Paul Schrader
Сценарист
Никос Казандзакис

Nikos Kazantzakis
Сценарист

Продюсеры

Барбара Де Фина

Barbara De Fina
Продюсер
Гарри Дж. Уфлэнд

Harry J. Ufland
Продюсер

Художники

Эндрю Сандерс

Andrew Sanders
Художник

Монтажёры

Тельма Скунмейкер

Thelma Schoonmaker
Монтажёр

Операторы

Михаэль Балльхаус

Michael Ballhaus
Оператор

Композиторы

Питер Гэбриел

Peter Gabriel
Композитор