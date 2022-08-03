Поп-звезда: не переставай, не останавливайся (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Popstar: Never Stop Never Stopping
Музыка, Комедия82 мин18+
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О фильме
С самого детства Коннер был без ума от музыки. Ещe ребeнком он с двумя лучшими друзьями создал группу «The Style Boyz». Группа стала очень популярной, и Коннор зазвездился, решив, что успех группы — исключительно его заслуга. И вот приближается великий день — выход нового сольного альбома. Но, как известно, чем выше ты взлетел, тем больнее будет падать...
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АШРежиссёр
Акива
Шаффер
- ЙТРежиссёр
Йорма
Такконе
- Актёр
Энди
Сэмберг
- ЙТАктёр
Йорма
Такконе
- АШАктёр
Акива
Шаффер
- Актриса
Сара
Силверман
- ТМАктёр
Тим
Медоуз
- Актриса
Майя
Рудольф
- ДКАктриса
Джоан
Кьюсак
- Актриса
Имоджен
Путс
- КРАктёр
Крис
Редд
- ЭБАктёр
Эдгар
Блэкмон
- Сценарист
Энди
Сэмберг
- АШСценарист
Акива
Шаффер
- ЙТСценарист
Йорма
Такконе
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- ЭФПродюсер
Эдриан
Финкел
- АГПродюсер
Аманда
Глейз
- ГГПродюсер
Гаррет
Грант
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- РЭХудожник
Рэмси
Эйвери
- СДХудожница
Софи
Де Ракофф
- БТОператор
Брэндон
Трост
- МККомпозитор
Мэттью
Комптон