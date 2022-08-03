Поп-звезда: не переставай, не останавливайся
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Поп-звезда: не переставай, не останавливайся

Поп-звезда: не переставай, не останавливайся (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Popstar: Never Stop Never Stopping
Музыка, Комедия82 мин18+

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О фильме

С самого детства Коннер был без ума от музыки. Ещe ребeнком он с двумя лучшими друзьями создал группу «The Style Boyz». Группа стала очень популярной, и Коннор зазвездился, решив, что успех группы — исключительно его заслуга. И вот приближается великий день — выход нового сольного альбома. Но, как известно, чем выше ты взлетел, тем больнее будет падать...

Страна
Китай, США
Жанр
Комедия, Музыка
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся»