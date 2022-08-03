Поп-звезда: не переставай, не останавливайся (фильм, 2016) смотреть онлайн

С самого детства Коннер был без ума от музыки. Ещe ребeнком он с двумя лучшими друзьями создал группу «The Style Boyz». Группа стала очень популярной, и Коннор зазвездился, решив, что успех группы — исключительно его заслуга. И вот приближается великий день — выход нового сольного альбома. Но, как известно, чем выше ты взлетел, тем больнее будет падать...

