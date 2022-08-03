Супруги Рафаэль и Оливия полюбили друг друга еще в студенчестве. Спустя годы он стал знаменитым писателем, а она осталась в тени мужа, забывшего о ее существовании. Но всe изменится, когда Рафаэль проснется в параллельной реальности, где он — бедный учитель, а Оливия — недостижимая звезда.

