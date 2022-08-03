Поменяться местами (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.62019, Mon inconnue
Комедия, Мелодрама113 мин18+
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О фильме
Супруги Рафаэль и Оливия полюбили друг друга еще в студенчестве. Спустя годы он стал знаменитым писателем, а она осталась в тени мужа, забывшего о ее существовании. Но всe изменится, когда Рафаэль проснется в параллельной реальности, где он — бедный учитель, а Оливия — недостижимая звезда.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ЮЖРежиссёр
Юго
Желен
- ФСАктёр
Франсуа
Сивиль
- ЖЖАктриса
Жозефин
Жапи
- Актёр
Бенжамен
Лаверн
- КЛАктриса
Камилль
Лелуш
- АдАктёр
Амори
де Крейянкур
- ЭСАктриса
Эдит
Скоб
- ДДАктриса
Джульетт
Дол
- СБАктёр
Самир
Буатар
- КБАктёр
Кристиан
Бенедетти
- ГБАктёр
Гийом
Бушед
- БПСценарист
Бенжамен
Парен
- ЛКСценарист
Летиция
Коломбани
- ДФСценарист
Давид
Фонкинос
- ЮЖСценарист
Юго
Желен
- ССПродюсер
Стефани
Сэлерье
- ЮЖПродюсер
Юго
Желен
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- ЕВАктёр дубляжа
Егор
Васильев