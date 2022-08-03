Поменяться местами
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Поменяться местами

Поменяться местами (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.62019, Mon inconnue
Комедия, Мелодрама113 мин18+

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О фильме

Супруги Рафаэль и Оливия полюбили друг друга еще в студенчестве. Спустя годы он стал знаменитым писателем, а она осталась в тени мужа, забывшего о ее существовании. Но всe изменится, когда Рафаэль проснется в параллельной реальности, где он — бедный учитель, а Оливия — недостижимая звезда.

Страна
Южная Корея, Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поменяться местами»