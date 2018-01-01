Wink
Поменяться местами
Актёры и съёмочная группа фильма «Поменяться местами»

Режиссёры

Юго Желен

Hugo Gélin
Режиссёр

Актёры

Франсуа Сивиль

François Civil
АктёрRaphaël Ramisse / Zoltan
Жозефин Жапи

Joséphine Japy
АктрисаOlivia Marigny / Shadow
Бенжамен Лаверн

Benjamin Lavernhe
АктёрFélix / Gumpar
Камилль Лелуш

Camille Lellouche
АктрисаMélanie
Амори де Крейянкур

Amaury de Crayencour
АктёрMarc Deschanel
Эдит Скоб

Edith Scob
АктрисаGabrielle
Джульетт Дол

Juliette Dol
АктрисаMorgane
Самир Буатар

Samir Boitard
АктёрLe prof de lettres / Le chef des mercenaires
Кристиан Бенедетти

Christian Benedetti
АктёрEtienne Robert
Гийом Бушед

Guillaume Bouchede
АктёрLe fan inconditionnel d'Olivia

Сценаристы

Бенжамен Парен

Benjamin Parent
Сценарист
Летиция Коломбани

Laetitia Colombani
Сценарист
Давид Фонкинос

David Foenkinos
Сценарист
Юго Желен

Hugo Gélin
Сценарист

Продюсеры

Стефани Сэлерье

Stéphane Célérier
Продюсер
Юго Желен

Hugo Gélin
Продюсер

Актёры дубляжа

Николай Быстров

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Актриса дубляжа
Алексей Костричкин

Актёр дубляжа
Екатерина Тихомирова

Актриса дубляжа
Егор Васильев

Актёр дубляжа