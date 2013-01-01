Полярный рейс (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Полярный рейс
Комедии88 мин12+
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Сюжет
Игорь работает пилотом на Севере, вдали от любимой семьи. Жена героя, уставшая от того, что его постоянно нет дома, решает отметить Новый Год с другим. Теперь Игорю предстоит преодолеть большое расстояние и пережить немало приключений, чтобы вернуться домой к празднику и попытаться спасти сем�ью.
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Информация
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
3.5 IMDb
- СЧРежиссёр
Сергей
Чекалов
- Актёр
Егор
Бероев
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актриса
Татьяна
Орлова
- Актриса
Анна
Семенович
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- КЖАктёр
Кирилл
Жандаров
- Актриса
Юлия
Куварзина
- ППАктриса
Поля
Полякова
- Актриса
Юлия
Галкина
- ТБСценарист
Татьяна
Бессараб
- АКСценарист
Александр
Квак
- ИШСценарист
Игорь
Швецов
- ОКПродюсер
Ореста
Компанец
- ДТПродюсер
Денис
Тулин
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев
- СККомпозитор
Сергей
Круценко