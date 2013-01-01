Полярный рейс (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Игорь работает пилотом на Севере, вдали от любимой семьи. Жена героя, уставшая от того, что его постоянно нет дома, решает отметить Новый Год с другим. Теперь Игорю предстоит преодолеть большое расстояние и пережить немало приключений, чтобы вернуться домой к празднику и попытаться спасти сем�ью.



Полярный рейс смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.