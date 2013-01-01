Полярный рейс
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Полярный рейс

Полярный рейс (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Полярный рейс
Комедии88 мин12+

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Сюжет

Игорь работает пилотом на Севере, вдали от любимой семьи. Жена героя, уставшая от того, что его постоянно нет дома, решает отметить Новый Год с другим. Теперь Игорю предстоит преодолеть большое расстояние и пережить немало приключений, чтобы вернуться домой к празднику и попытаться спасти семью.

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Информация

Страна
Украина
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полярный рейс»

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