Полярные приключения
Актёры и съёмочная группа фильма «Полярные приключения»

Актёры

Ли Е

Li Ye
Актриса
Ли Миньянь

Li Min-Yan
Актёр
Янь Личжэнь

Yan Li-Zhen
Актриса

Продюсеры

Цянь Фэн

Qian Feng
Продюсер

Актёры дубляжа

Лариса Брохман

Актриса дубляжа
Ольга Шорохова

Актриса дубляжа
Татьяна Манетина

Актриса дубляжа
Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Евгений Вальц

Актёр дубляжа