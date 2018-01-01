Wink
Полустанок
Актёры и съёмочная группа фильма «Полустанок»

Актёры и съёмочная группа фильма «Полустанок»

Режиссёры

Борис Барнет

Режиссёр

Актёры

Василий Меркурьев

Актёр
Надежда Румянцева

Актриса
Борис Новиков

Актёр
Екатерина Мазурова

Актриса
Елизавета Никищихина

Актриса
Валерий Рыжаков

Актёр
Ада Березовская

Актриса
Александр Потапов

Актёр
А. Орловская

Актриса
Людмила Чистякова

Актриса

Сценаристы

Борис Барнет

Сценарист

Операторы

Сергей Полуянов

Оператор

Композиторы

Кирилл Молчанов

Композитор