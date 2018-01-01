Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Полтергейст»

Режиссёры

Тоуб Хупер

Tobe Hooper
Режиссёр

Актёры

Крэйг Т. Нельсон

Craig T. Nelson
АктёрSteve Freeling
ДжоБет Уильямс

JoBeth Williams
АктрисаDiane Freeling (в титрах: Jobeth Williams)
Беатрис Стрэйт

Beatrice Straight
АктрисаDr. Lesh
Доминик Данн

Dominique Dunne
Актриса
Оливер Робинс

Oliver Robins
Актёр
Хезер О’Рурк

Heather O'Rourke
Актриса
Майкл МакМэнус

Michael McManus
АктёрBen Tuthill
Вирджиния Кайсер

Virginia Kiser
Актриса
Мартин Казелла

Martin Casella
Актёр
Ричард Лосон

Richard Lawson
АктёрRyan

Сценаристы

Майкл Грэйс

Michael Grais
Сценарист
Марк Виктор

Mark Victor
Сценарист
Стивен Спилберг

Steven Spielberg
Сценарист

Продюсеры

Кэтлин Кеннеди

Kathleen Kennedy
Продюсер
Фрэнк Маршалл

Frank Marshall
Продюсер
Стивен Спилберг

Steven Spielberg
Продюсер

Монтажёры

Майкл Кан

Michael Kahn
Монтажёр

Операторы

Мэттью Ф. Леонетти

Matthew F. Leonetti
Оператор

Композиторы

Джерри Голдсмит

Jerry Goldsmith
Композитор