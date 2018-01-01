WinkФильмыПолтергейстАктёры и съёмочная группа фильма «Полтергейст»
Актёры и съёмочная группа фильма «Полтергейст»
Режиссёры
Актёры
АктёрSteve Freeling
Крэйг Т. НельсонCraig T. Nelson
АктрисаDiane Freeling (в титрах: Jobeth Williams)
ДжоБет УильямсJoBeth Williams
АктрисаDr. Lesh
Беатрис СтрэйтBeatrice Straight
Актриса
Доминик ДаннDominique Dunne
Актёр
Оливер РобинсOliver Robins
Актриса
Хезер О’РуркHeather O'Rourke
АктёрBen Tuthill
Майкл МакМэнусMichael McManus
Актриса
Вирджиния КайсерVirginia Kiser
Актёр
Мартин КазеллаMartin Casella
АктёрRyan