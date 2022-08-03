Полтергейст (фильм, 1982) смотреть онлайн

Они здесь… Сначала они кажутся призрачными, играя в прятки в загородном доме Фрилингов. Но затем становится по-настоящему страшно! Малютку Кэрол Энн Фрилинг засасывает в спектральную пустоту. И пока ее семья пытается спасти девочку, по соседству, где-то рядом затаилось нечто…

