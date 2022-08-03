Полтергейст
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Полтергейст

Полтергейст (фильм, 1982) смотреть онлайн

8.11982, Poltergeist
Ужасы109 мин18+

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О фильме

Они здесь… Сначала они кажутся призрачными, играя в прятки в загородном доме Фрилингов. Но затем становится по-настоящему страшно! Малютку Кэрол Энн Фрилинг засасывает в спектральную пустоту. И пока ее семья пытается спасти девочку, по соседству, где-то рядом затаилось нечто…

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полтергейст»