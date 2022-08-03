Полтергейст (фильм, 1982) смотреть онлайн
8.11982, Poltergeist
Ужасы109 мин18+
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О фильме
Они здесь… Сначала они кажутся призрачными, играя в прятки в загородном доме Фрилингов. Но затем становится по-настоящему страшно! Малютку Кэрол Энн Фрилинг засасывает в спектральную пустоту. И пока ее семья пытается спасти девочку, по соседству, где-то рядом затаилось нечто…
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ТХРежиссёр
Тоуб
Хупер
- КТАктёр
Крэйг
Т. Нельсон
- Актриса
ДжоБет
Уильямс
- БСАктриса
Беатрис
Стрэйт
- ДДАктриса
Доминик
Данн
- ОРАктёр
Оливер
Робинс
- ХОАктриса
Хезер
О’Рурк
- ММАктёр
Майкл
МакМэнус
- ВКАктриса
Вирджиния
Кайсер
- МКАктёр
Мартин
Казелла
- РЛАктёр
Ричард
Лосон
- МГСценарист
Майкл
Грэйс
- МВСценарист
Марк
Виктор
- Сценарист
Стивен
Спилберг
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- Продюсер
Стивен
Спилберг
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- МФОператор
Мэттью
Ф. Леонетти
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит