Половое воспитание
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Половое воспитание

Половое воспитание (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.42014, Sex Ed
Мелодрама, Комедия88 мин18+

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О фильме

Эдди проводит свой первый урок в средней школе и обнаруживает, что его ученики не получают никакого полового воспитания. Он решает это исправить, хотя сам не слишком опытен в этой сфере...

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Половое воспитание»