Полный беспредел (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.82012, Autoreiji: Biyondo
Криминал, Триллер103 мин18+
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О фильме
Ради получения повышения, коррумпированному детективу Катаока нужно устранить из криминального мира семью Санно. Он понимает, что ему придется избавиться от главы семейства Като. Когда первая попытка заканчивается провалом, Катаока принимает решение воспользоваться ненавистью к Санно якудзы Отомо.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Такеши
Китано
- Актёр
Такеши
Китано
- ТНАктёр
Тосиюки
Нисида
- ФКАктёр
Фумиё
Кохината
- РКАктёр
Рё
Касэ
- ККАктёр
Кэнта
Киритани
- ХААктёр
Хирофуми
Араи
- ЮМАктёр
Ютака
Мацусигэ
- ХНАктёр
Хидэо
Накано
- ТНАктёр
Тацуо
Надака
- КМАктёр
Кэн
Мицуиси
- Сценарист
Такеши
Китано
- ММПродюсер
Масаюки
Мори
- НИХудожник
Норихидо
Исода
- ККХудожница
Кадзуко
Куросава
- ЁЯХудожник
Ёдзи
Ямамото
- Монтажёр
Такеши
Китано
- КЯОператор
Кацуми
Янагисима
- КСКомпозитор
Кэйити
Судзуки