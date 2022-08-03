Полный беспредел
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Полный беспредел

Полный беспредел (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.82012, Autoreiji: Biyondo
Криминал, Триллер103 мин18+

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О фильме

Ради получения повышения, коррумпированному детективу Катаока нужно устранить из криминального мира семью Санно. Он понимает, что ему придется избавиться от главы семейства Като. Когда первая попытка заканчивается провалом, Катаока принимает решение воспользоваться ненавистью к Санно якудзы Отомо.

Страна
Япония
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полный беспредел»