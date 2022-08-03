Полный беспредел (фильм, 2012) смотреть онлайн

Ради получения повышения, коррумпированному детективу Катаока нужно устранить из криминального мира семью Санно. Он понимает, что ему придется избавиться от главы семейства Като. Когда первая попытка заканчивается провалом, Катаока принимает решение воспользоваться ненавистью к Санно якудзы Отомо.

