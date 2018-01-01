Wink
Фильмы
Полный беспредел
Актёры и съёмочная группа фильма «Полный беспредел»

Режиссёры

Такеши Китано

Takeshi Kitano
Режиссёр

Актёры

Такеши Китано

Takeshi Kitano
АктёрOtomo (в титрах: Beat Takeshi)
Тосиюки Нисида

Toshiyuki Nishida
АктёрUnderboss Nishino
Фумиё Кохината

Fumiyo Kohinata
АктёрDetective Kataoka
Рё Касэ

Ryo Kase
АктёрUnderboss Ishihara
Кэнта Киритани

Kenta Kiritani
АктёрOno
Хирофуми Араи

Hirofumi Arai
АктёрShima
Ютака Мацусигэ

Yutaka Matsushige
АктёрDetective Shigeta
Хидэо Накано

Hideo Nakano
АктёрKimura
Тацуо Надака

Tatsuo Nadaka
АктёрShiroyama
Кэн Мицуиси

Ken Mitsuishi
АктёрGomi

Сценаристы

Такеши Китано

Takeshi Kitano
Сценарист

Продюсеры

Масаюки Мори

Masayuki Mori
Продюсер

Художники

Норихидо Исода

Norihiro Isoda
Художник
Кадзуко Куросава

Kazuko Kurosawa
Художница
Ёдзи Ямамото

Yohji Yamamoto
Художник

Монтажёры

Такеши Китано

Takeshi Kitano
Монтажёр

Операторы

Кацуми Янагисима

Katsumi Yanagishima
Оператор

Композиторы

Кэйити Судзуки

Keiichi Suzuki
Композитор