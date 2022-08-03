Полное превращение
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Полное превращение

Полное превращение (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.32015, Полное превращение
Комедия, Фантастика77 мин18+

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О фильме

Главный герой — незадачливый риелтор Дима, жизнь которого — одна сплошная проблема: с работой, с родителями, с девушками…. Он так устал от себя и хочет стать кем-то другим, что случай… предоставляет ему такую возможность. Из рук чудаковатого ученого Дима получает прибор Превращатель.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полное превращение»