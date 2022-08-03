Полное превращение (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.32015, Полное превращение
Комедия, Фантастика77 мин18+
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О фильме
Главный герой — незадачливый риелтор Дима, жизнь которого — одна сплошная проблема: с работой, с родителями, с девушками…. Он так устал от себя и хочет стать кем-то другим, что случай… предоставляет ему такую возможность. Из рук чудаковатого ученого Дима получает прибор Превращатель.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ФКРежиссёр
Филипп
Коршунов
- Актёр
Олег
Гаас
- АПАктриса
Арина
Постникова
- НААктёр
Наиль
Абдрахманов
- ПААктёр
Павел
Абдалов
- ЕСАктёр
Егор
Сальников
- ВКАктёр
Виталий
Кудрявцев
- ИКАктриса
Ирина
Крутик
- СНАктёр
Сергей
Николаев
- Актёр
Александра
Булычёва
- ТОАктриса
Тиана
Оквамо
- ЮОПродюсер
Юрий
Обухов
- Продюсер
Алексей
Рязанцев
- КАПродюсер
Константин
Асташев
- ЕПХудожница
Елена
Петрунина
- ВКХудожница
Вероника
Кочергина
- ИДМонтажёр
Ирина
Долмат
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ИБОператор
Игорь
Бучнев
- СДКомпозитор
Сергей
Дудаков