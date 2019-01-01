Полицейский седан
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Полицейский седан

Полицейский седан (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.02019, Crown Vic
Боевики, Детективы105 мин18+

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Сюжет

Молодой потомственный полицейский Ник Холланд попадает в напарники к матерому патрульному Рэю с 25-летним стажем. Неопытный идеалист поначалу противится методам циничного и прожженого коллеги, но после всех ужасов, жестокости и беззакония, увиденного на улицах города в ходе совместного ночного дежурства, начинает понимать Рэя и избавляется от иллюзий.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейский седан»

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