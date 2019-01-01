Полицейский седан (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой потомственный полицейский Ник Холланд попадает в напарники к матерому патрульному Рэю с 25-летним стажем. Неопытный идеалист поначалу противится методам циничного и прожженого коллеги, но после всех ужасов, жестокости и беззакония, увиденного на улицах города в ходе совместного ночного дежурства, начинает понимать Рэя и избавляется от иллюзий.



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