Полицейский седан (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.02019, Crown Vic
Боевики, Детективы105 мин18+
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Сюжет
Молодой потомственный полицейский Ник Холланд попадает в напарники к матерому патрульному Рэю с 25-летним стажем. Неопытный идеалист поначалу противится методам циничного и прожженого коллеги, но после всех ужасов, жестокости и беззакония, увиденного на улицах города в ходе совместного ночного дежурства, начинает понимать Рэя и избавляется от иллюзий.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Актёр
Томас
Джейн
- ЛКАктёр
Люк
Клайнтенк
- ДХАктёр
Джош
Хопкинс
- ДКАктёр
Дэвид
Крамхолц
- Актриса
Бриджет
Мойнэхэн
- СТАктриса
Скотти
Томпсон
- ДЭАктёр
Джеймс
Эндрю О’Коннор
- ГБАктёр
Грегг
Белло
- ДВАктёр
Девон
Веркхейзер
- БДАктёр
Бернард
Джонс
- Продюсер
Алек
Болдуин
- ГБПродюсер
Грегг
Белло
- АНПродюсер
Анжул
Нигам
- МУХудожник
Макс
Уиксом
- ФКХудожник
Фрэнк
Коппола
- ДАМонтажёр
Давид
Анадльман
- ТСОператор
Томас
Скотт Стэнтон
- ДАКомпозитор
Джеффри
Алан Джонс